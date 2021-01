La scuola non riapre: aumentano le regioni che dicono no al ritorno in classe. Rinviano anche Lazio ed Emilia Romagna (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si allunga la lista delle regioni che hanno deciso di non seguire il governo posticipando a dopo l’11 gennaio il ritorno in presenza degli studenti delle scuole superiori. Visto l’incremento dei contagi, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che prevede di allungare la didattica a distanza delle superiori fino al 18 gennaio. Una decisione simile è stata presa in Emilia Romagna. La giunta ha fissato per il prossimo 25 gennaio il ritorno alle elezioni in presenza al 50%. Una scelta dettata dall’aumento dei contagi e da «uno scenario che evolve in negativo», ha spiegato la Regione. Fino al 24 gennaio, quindi, rimarranno aperte, in presenza, materne, elementari e medie, mentre alle superiori le lezioni proseguono al 100% con la didattica a ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si allunga la lista delleche hanno deciso di non seguire il governo posticipando a dopo l’11 gennaio ilin presenza degli studenti delle scuole superiori. Visto l’incremento dei contagi, il presidente della regione, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che prevede di allungare la didattica a distanza delle superiori fino al 18 gennaio. Una decisione simile è stata presa in. La giunta ha fissato per il prossimo 25 gennaio ilalle elezioni in presenza al 50%. Una scelta dettata dall’aumento dei contagi e da «uno scenario che evolve in negativo», ha spiegato la Regione. Fino al 24 gennaio, quindi, rimarranno aperte, in presenza, materne, elementari e medie, mentre alle superiori le lezioni proseguono al 100% con la didattica a ...

matteosalvinimi : #Salvini: Arcuri commissario alle mascherine e non arrivavano, commissario alla scuola e lascio giudicare agli stud… - ItaliaViva : Nei giorni scorsi abbiamo lanciato una proposta: destinare 470 mila vaccini per gli insegnanti in modo da far ripar… - borghi_claudio : @fdragoni Fabio dammi retta, a molti occorrerebbe un po' di scuola senese. Al Palio puoi fare di tutto ma se l'altr… - LoredanaRiccard : @annabbbbbb Fai le multe le mandi via,è vietato fare assembramenti e a quelle galline fai rispettare le regole,nel… - FINGERSZM : @accioxjames NON CI VADO IO A SCUOLA -

Ultime Notizie dalla rete : scuola non Calabria, riaprono elementari medie: bocciata ordinanza. Tar, “La scuola non è a rischio contagio” Orizzonte Scuola Coronavirus in Italia, la curva non si piega. Vittime in aumento

(Teleborsa) - Sono 17.533 i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese a fronti di 140.267 tamponi effettuati con il tasso di positività che scende al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri.

L'annuncio del presidente Toti: "Liguria in zona gialla nel corso della prossima settimana"

Nelle prossime ore comunicheremo nel dettaglio tutte le decisioni ma ritenevo doveroso informarvi tempestivamente in modo da permettere alle attività e alle persone coinvolte da questa decisione di or ...

(Teleborsa) - Sono 17.533 i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese a fronti di 140.267 tamponi effettuati con il tasso di positività che scende al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri.Nelle prossime ore comunicheremo nel dettaglio tutte le decisioni ma ritenevo doveroso informarvi tempestivamente in modo da permettere alle attività e alle persone coinvolte da questa decisione di or ...