«La scuola non è sacrificabile» I genitori lanciano la protesta social (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Coordinamento dei comitati si mobilita per avere prospettive più certe sul ritorno in classe, parte la campagna social con l’hashtag #adessoBasta! Anche i sindacati sul piede di guerra: «Gli istituti non possono continuare a fare e a disfare come Penelope». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Coordinamento dei comitati si mobilita per avere prospettive più certe sul ritorno in classe, parte la campagnacon l’hashtag #adessoBasta! Anche i sindacati sul piede di guerra: «Gli istituti non possono continuare a fare e a disfare come Penelope».

matteosalvinimi : #Salvini: Arcuri commissario alle mascherine e non arrivavano, commissario alla scuola e lascio giudicare agli stud… - ItaliaViva : Nei giorni scorsi abbiamo lanciato una proposta: destinare 470 mila vaccini per gli insegnanti in modo da far ripar… - borghi_claudio : @fdragoni Fabio dammi retta, a molti occorrerebbe un po' di scuola senese. Al Palio puoi fare di tutto ma se l'altr… - nonleggerlo : #Deldebbio, il conduttore: “E poi non ci sono gli autobus per portare ‘sti cazzo di ragazzi da scuola a casa!”… - aowithkindness : ho un’amica nella scuola accanto alla mia ma non ci possiamo vedere a ricreazione vaffanculo -

Ultime Notizie dalla rete : scuola non Calabria, riaprono elementari medie: bocciata ordinanza. Tar, “La scuola non è a rischio contagio” Orizzonte Scuola Come l'attesa vulnerabile, i coniugi di alcuni leader politici ottengono i vaccini del covid

Con le offerte dei vaccini covid-19 insufficienti, un comitato consultivo federale raccomanda in primo luogo di mettere gli scatti nelle armi dei lavoratori di sanità, che tengono il sistema sanitario ...

Ripresa in sicurezza del trasporto pubblico locale per le scuole superiore della provincia di Arezzo

La ripresa delle attività scolastiche in presenza ha fatto scattare un piano operativo anche sul tema del trasporto pubblico locale coordinato dalla Provincia di Arezzo, con la supervisione della Pref ...

Con le offerte dei vaccini covid-19 insufficienti, un comitato consultivo federale raccomanda in primo luogo di mettere gli scatti nelle armi dei lavoratori di sanità, che tengono il sistema sanitario ...La ripresa delle attività scolastiche in presenza ha fatto scattare un piano operativo anche sul tema del trasporto pubblico locale coordinato dalla Provincia di Arezzo, con la supervisione della Pref ...