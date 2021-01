La proposta di matrimonio di Graziano Pellè alla fidanzata batte tutti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Niente di più romantico ed emozionante, la proposta di matrimonio di Graziano Pellè a Viktoria Varga supera tutte le altre e ovviamene la bella influencer ha detto sì (Foto). Il calciatore azzurro è tornato dalla Cina, si dice che potrebbe presto indossare la maglia della Juve ma intanto deve avere capito che la cosa più importante adesso è sposare la sua storica fidanzata. Pellè e la Varga stanno insieme da ben 8 anni, una coppia di certo collaudata ma nel video postato da Viktoria è soprattutto una coppia emozionata. Niente grandi folle o dichiarazioni d’amore in tv o nel bel mezzo di un concerto; niente del genere forse solo perché non è possibile ma il giocatore di certo ha sorpreso la donna a cui ha chiesto la mano. Graziano PELLE’ PENSA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 gennaio 2021) Niente di più romantico ed emozionante, ladidia Viktoria Varga supera tutte le altre e ovviamene la bella influencer ha detto sì (Foto). Il calciatore azzurro è tornato dCina, si dice che potrebbe presto indossare la maglia della Juve ma intanto deve avere capito che la cosa più importante adesso è sposare la sua storicae la Varga stanno insieme da ben 8 anni, una coppia di certo collaudata ma nel video postato da Viktoria è soprattutto una coppia emozionata. Niente grandi folle o dichiarazioni d’amore in tv o nel bel mezzo di un concerto; niente del genere forse solo perché non è possibile ma il giocatore di certo ha sorpreso la donna a cui ha chiesto la mano.PELLE’ PENSA ...

