LA PROPOSTA/ “Coi medici di base (e Moderna) vacciniamo 1 mln di persone in 24ore”

Squizzo80 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia L’opposizione più imbarazzante che l’Italia abbia mai visto. Attacchi continui, dif… - GioGeneSharp : @mimma50 @Aljangelo @LucaBellinzona @tossina_libera Solo un narcisista. Che seguite a prescindere da ciò che dice.… - ema2777 : @PoliticaPerJedi @nzingaretti Ottimo, continuiamo coi tatticismi. Intanto vaccinazioni al lumicino. Una proposta… - Daxest : 2021, non buoni propositi ma proposta di baratto: troppa faccia da culo nel fare la cretina coi ragazzi, praticamen… -

Ultime Notizie dalla rete : PROPOSTA Coi

Il Sussidiario.net

Filippo Anelli richiama alla necessità di coinvolgere in tempi rapidi la medicina territoriale nell'attuazione del piano nazionale dei vaccini ...GENOVA - È attesa per oggi la chiusura dell’accordo tra Genoa e Juventus, coi bianconeri che si sono assicurati Nicolò Rovella (19), mediano che resterà comunque in rossoblù in prestito fino al 2022.