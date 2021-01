La prof | “Bugie ed estremismo | in Usa Trump ha vinto”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – “È improbabile che sarà approvato l’impeachment del presidente Trump prima del 20 gennaio: manca il tempo nonché i numeri tra i senatori, dato che in molti lo seguono nonostante tutto. A Joe Biden spetta quindi il difficile compito di governare un Paese in cui gran parte degli elettori sono convinti che le elezioni siano state truccate, ‘rubate’. In questo, Trump ha vinto”. Irene Caratelli è docente di Relazioni internazionali e politiche globali presso la American University of Rome. L’agenzia Dire le chiede se prevede nuovi disordini il 20 gennaio, giorno in cui Biden si insedierà alla Casa Bianca. “Non credo che si ripeteranno le scene viste a Capitol Hill– risponde l’esperta- stavolta le forze di sicurezza saranno all’altezza della situazione”.

