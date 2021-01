La prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 convince a metà, sui social tutti pazzi per Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo due anni di attesa, la prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 ha debuttato il 7 gennaio 2021 con tante novità, in gran parte annunciate dal cast durante la conferenza stampa di presentazione. Gli ascolti hanno premiato: con 6.059.000 spettatori pari al 24.5% di share, la fiction di Rai1 ha vinto la serata, battendo anche Can Yaman e il suo Daydreamer su Canale5 (fermo all’11%). Cos’è successo nella prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6? Come è stato ampiamento anticipato, riflettori puntati sull’imminente matrimonio di Nico e Ginevra, un’unione che rischia di essere messa in discussione dal ritorno di Monica. L’ex del giovane avvocato è arrivata ad Assisi, nuova città che ospita il convento, con importanti novità ed è in cerca di sostegno emotivo, che non tarderà ad arrivare sia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo due anni di attesa, ladi Che Dio ci6 ha debuttato il 7 gennaio 2021 con tante novità, in gran parte annunciate dal cast durante la conferenza stampa di presentazione. Gli ascolti hanno premiato: con 6.059.000 spettatori pari al 24.5% di share, la fiction di Rai1 ha vinto la serata, battendo anche Can Yaman e il suo Daydreamer su Canale5 (fermo all’11%). Cos’è successo nelladi Che Dio ci6? Come è stato ampiamento anticipato, riflettori puntati sull’imminente matrimonio di Nico e Ginevra, un’unione che rischia di essere messa in discussione dal ritorno di Monica. L’ex del giovane avvocato è arrivata ad Assisi, nuova città che ospita il convento, con importanti novità ed è in cerca di sostegno emotivo, che non tarderà ad arrivare sia ...

matteosalvinimi : Ci vediamo su Rete 4 più tardi, verso le 21.55, con Paolo Del Debbio, che ringrazio per l'ospitalità in questa prim… - RaiTre : Abbiamo chiesto a Veronica Pivetti, ospite della quarta puntata, un augurio per ricominciare nel 2021.… - QuiMediaset_it : Patrimonio dell'umanità, una città unica al mondo: #Venezia protagonista della puntata di stasera di… - dlfabbri : Mio approfondimento del venerdì dedicato all'Italia. Questa puntata (la prima di due) è radiografia strategica del… - isa_sada03 : RT @HOL1C: ++++SPOILER PRIMA PUNTATA DI C'È POSTA PER TE: JYP IN LACRIME IMPLORA I GOT7 A RIMANERE++++ -