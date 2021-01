La politica come crisi (ma anche basta) (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Nel gennaio del 2020, subito dopo gli (ottimistici) auguri di buon anno, e subito prima che il Covid prendesse possesso delle nostre vite, il governo, come si suol dire, fibrillava. Dodici mesi dopo sta ancora li’ a fibrillare, e le sue condizioni si sono aggravate al punto che la crisi in corso potrebbe essergli addirittura fatale. Prima a minarne la salute era la prescrizione – la pre-scri-zio-ne – ora soffre di una sindrome di sfinimento che per sintesi indicheremo con le tre lettere piu’ ripetute dalla cronaca politica: MES. Tra la sindrome MES e la riforma della prescrizione c’e’ una sola cosa in comune: l’insofferenza di Italia viva, il partito che si e’ intestato la nascita dell’esecutivo, nei confronti del governo stesso. Il suo fondatore, Matteo Renzi, cosi’ come un anno fa tuonava sul giustizialismo che a suo dire ispirava la riforma della prescrizione dei M5s, oggi snocciola i motivi di un giudizio senza sfumature sul piano con cui il governo intende risollevare il Paese: “Raffazzonato”. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Nel gennaio del 2020, subito dopo gli (ottimistici) auguri di buon anno, e subito prima che il Covid prendesse possesso delle nostre vite, il governo, come si suol dire, fibrillava. Dodici mesi dopo sta ancora li’ a fibrillare, e le sue condizioni si sono aggravate al punto che la crisi in corso potrebbe essergli addirittura fatale. Prima a minarne la salute era la prescrizione – la pre-scri-zio-ne – ora soffre di una sindrome di sfinimento che per sintesi indicheremo con le tre lettere piu’ ripetute dalla cronaca politica: MES. Tra la sindrome MES e la riforma della prescrizione c’e’ una sola cosa in comune: l’insofferenza di Italia viva, il partito che si e’ intestato la nascita dell’esecutivo, nei confronti del governo stesso. Il suo fondatore, Matteo Renzi, cosi’ come un anno fa tuonava sul giustizialismo che a suo dire ispirava la riforma della prescrizione dei M5s, oggi snocciola i motivi di un giudizio senza sfumature sul piano con cui il governo intende risollevare il Paese: “Raffazzonato”.

