La paura di nuove elezioni spinge Zingaretti tra le braccia di Conte: “Non c’è alternativa” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Partito Democratico, per evitare nuove elezioni in un momento ritenuto troppo critico per l’Italia, si schiera nel duello Renzi-Conte e sceglie di sostenere il Premier. Un Presidente del Consiglio che, da quasi un anno, va avanti a suon di Dpcm scavalcando il Parlamento, iniziava a stare stretto a tutti: tanto ai Cinque Stelle che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Partito Democratico, per evitarein un momento ritenuto troppo critico per l’Italia, si schiera nel duello Renzi-e sceglie di sostenere il Premier. Un Presidente del Consiglio che, da quasi un anno, va avanti a suon di Dpcm scavalcando il Parlamento, iniziava a stare stretto a tutti: tanto ai Cinque Stelle che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Mariann17629195 : @unlessjimi È da un po' che ci penso anche io ma ho paura che non comprendano. Non ho problemi seri ma ho bisogno d… - tbzsubi : ho letto le nuove regole del fancafe degli elast e madonna ho paura di scrivere una sola lettera a sto punto - martina09012 : C'è da aver paura delle nuove generazioni se sono tutti come i prelievi. Esaltano una coppia in cui una è senza spe… - angy_cocco : @CletoDepalo Heidi aveva paura di tutto e di tutti, anche dei minimi rumori improvvisi, dei gatti , delle persone n… - dan_maze : @Xueza_00 @A_TheCrow_ lascialo in pace che domani deve discutere il dottorato e ha paura che sgamino il fatto che s… -

Ultime Notizie dalla rete : paura nuove Nuove scosse di terremoto in Croazia, torna la paura Agenzia ANSA Crolla una vecchia casa in pieno centro a Villacidro: paura ma nessun ferito

VILLACIDRO. Sarebbe potuto accadere qualcosa di grave se la vecchia casa disabitata fosse crollata quando in strada, in via Iglesias davanti al civico 89, si fossero trovate a passare persone o auto.

Al giardino del Lippi una casetta per lo scambio gratuito di libri

Inaugurata oggi con Bettini e Funaro; la Biblioteca di Comunità rientra nel progetto MeF- Mediazione, Attività Riparativa e Formazione ...

VILLACIDRO. Sarebbe potuto accadere qualcosa di grave se la vecchia casa disabitata fosse crollata quando in strada, in via Iglesias davanti al civico 89, si fossero trovate a passare persone o auto.Inaugurata oggi con Bettini e Funaro; la Biblioteca di Comunità rientra nel progetto MeF- Mediazione, Attività Riparativa e Formazione ...