“La mia battaglia contro Signorini”, il retroscena di Salvo Veneziano dopo il Grande Fratello Vip (Di venerdì 8 gennaio 2021) Salvo Veneziano dopo averla sparata grossa su Pierpaolo Pretelli, ha cercato di “sbugiardare” Alfonso Signorini, parlando della sua squalifica durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip e svelando un retroscena con protagonista il direttore di Chi Magazine. “La mia battaglia contro Alfonso Signorini”, il retroscena di Salvo Veneziano Il pizzaiolo siciliano svela di essersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 gennaio 2021)averla sparata grossa su Pierpaolo Pretelli, ha cercato di “sbugiardare” Alfonso, parlando della sua squalifica durante la scorsa edizione delVip e svelando uncon protagonista il direttore di Chi Magazine. “La miaAlfonso”, ildiIl pizzaiolo siciliano svela di essersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiovannaConfal5 : RT @MarcoKris87: #Trump, #Salvini, #Meloni.... a me oggi interessa una cosa: Mia madre è negativaaaaaa... Negativaaaaa... Negativaaaaaa… - vitcastagna : RT @MarcoKris87: #Trump, #Salvini, #Meloni.... a me oggi interessa una cosa: Mia madre è negativaaaaaa... Negativaaaaa... Negativaaaaaa… - blogtivvu : “La mia battaglia contro Alfonso Signorini”, il retroscena di Salvo Veneziano dopo il #GFVip - wonderxdia : mia mamma non vuole la rivincita a battaglia navale - lmasini : Continua la mia battaglia cari ?@DarioNardella? e ?@comunefi? sul degrado a #firenze è come tutti i venerdì vi mand… -

Ultime Notizie dalla rete : mia battaglia "Ho vinto la mia battaglia contro l’anoressia" Il Resto del Carlino “La mia battaglia contro Signorini”, il retroscena di Salvo Veneziano dopo il Grande Fratello Vip

“La mia personale battaglia contro Alfonso Signorini”, il retroscena di Salvo Veneziano dopo la squalifica al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano attacca Pierpaolo Petrelli: "Vuol fare il Pietro Taricone della situazione"

L'ex gieffino Salvo Veneziano è tornato a parlare del Grande Fratello con cui sembra ormai una guerra aperta. Il siciliano ha reputato ingiusta la squalifica che ha subito l'anno scorso, quando gli au ...

“La mia personale battaglia contro Alfonso Signorini”, il retroscena di Salvo Veneziano dopo la squalifica al Grande Fratello Vip.L'ex gieffino Salvo Veneziano è tornato a parlare del Grande Fratello con cui sembra ormai una guerra aperta. Il siciliano ha reputato ingiusta la squalifica che ha subito l'anno scorso, quando gli au ...