La mascherina di Salvini è sempre un caso: ora per Trump ora per Borsellino. Sinistra intollerante e ridicola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in via D’Amelio, a Palermo, nel luogo della strage in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino con cinque agenti della scorta, indossando una mascherina che ritrae il magistrato e una frase che disse prima di morire. E che recita: «La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale. Dell’indifferenza. Della contiguità, e quindi della complicità». Ma niente trattiene gli avversari e i detrattori. E giù con gli insulti. Col Pd che tuona: «Avido di palcoscenico». E il M5s: «Offende un simbolo» Salvini in via D’Amelio con la mascherina di Borsellino: scatta l’insulto «Me l’ha regalata l’assessore Alberto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il leader della Lega Matteoè arrivato in via D’Amelio, a Palermo, nel luogo della strage in cui fu ucciso il giudice Paolocon cinque agenti della scorta, indossando unache ritrae il magistrato e una frase che disse prima di morire. E che recita: «La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale. Dell’indifferenza. Della contiguità, e quindi della complicità». Ma niente trattiene gli avversari e i detrattori. E giù con gli insulti. Col Pd che tuona: «Avido di palcoscenico». E il M5s: «Offende un simbolo»in via D’Amelio con ladi: scatta l’insulto «Me l’ha regalata l’assessore Alberto ...

fattoquotidiano : Palermo, Salvini in via D’Amelio indossa una mascherina col volto di Borsellino. Il fratello del giudice: “Sciacall… - Adnkronos : #Salvini in via D'Amelio, mascherina con foto di #Borsellino - LegaSalvini : #SALVINI IN VISITA A VIA D'AMELIO INDOSSA LA MASCHERINA CON LA FOTO DI PAOLO BORSELLINO - PravatoSilvano : Polemiche sulla mascherina di Salvini, Salvatore Borsellino: 'Mi viene da vomitare' - Alleniram17 : RT @ilruttosovrano: Salvatore Borsellino dice che gli viene da vomitare a vedere Salvini con la mascherina con la foto del fratello Paolo,… -