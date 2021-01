La Jomi Salerno si rituffa nel campionato | domani parte il girone di ritorno

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLasiin climasera (sabato 9 gennaio) alle ore 18 capitan Napoletano e compagne saranno ospiti della Cassa Rurale Pontinia nella prima giornata didella serie A Beretta femminile. La formazione laziale guidata in panchina dall’ex Giovanni Nasta, nonostante sia una neo promossa in massima serie, ha investito tanto sul mercato ed ha ben figurato nella primadi stagione dove ha collezionato 15 punti su 11 gare disputate. All’andata il sette allenato da Laura Avram superò alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo un’ottima Cassa Rurale Pontinia con il risultato finale di 26 a 19. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. “Si tratta della prima gara del nuovo anno ...

