“La Francia prende in giro gli studenti italiani”: la denuncia di ‘scuole aperte’ (VIDEO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Parla di una vignetta che gira in Francia e che prende in giro gli studenti italiani che non vanno a scuola e che presto avranno difficoltà con la grammatica, una delle mamme che fa parte del coordinamento scuole aperte a Salerno. Oggi, dopo il doppio presidio di ieri, il coordinamento scuole aperte di Salerno ha attuato questa mattina un’altra iniziativa di protesta per chiedere il ritorno fisico tra i banchi di scuola il prima possibile, in Campania così come avviene nelle altre regioni. Il gruppo che sta portando avanti questa battaglia da marzo, ricordando che tra gli studenti più penalizzati ci sono soprattutto i ragazzi disabili, ha invitato oggi gli studenti a staccarsi dalla dad come forma di protesta, annunciando anche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Parla di una vignetta che gira ine cheingliche non vanno a scuola e che presto avranno difficoltà con la grammatica, una delle mamme che fa parte del coordinamento scuole aperte a Salerno. Oggi, dopo il doppio presidio di ieri, il coordinamento scuole aperte di Salerno ha attuato questa mattina un’altra iniziativa di protesta per chiedere il ritorno fisico tra i banchi di scuola il prima possibile, in Campania così come avviene nelle altre regioni. Il gruppo che sta portando avanti questa battaglia da marzo, ricordando che tra glipiù penalizzati ci sono soprattutto i ragazzi disabili, ha invitato oggi glia staccarsi dalla dad come forma di protesta, annunciando anche ...

mz_arte : Intanto a Parigi prende vita RMN - Grand Palais Immersif: una agenzia di stato per realizzare (e commercializzare)… - germanshepard8 : #7gennaio 1558 – La Francia prende #Calais, ultimo possedimento continentale dell'Inghilterra #storia - acciretm : @chanevlucy per chi vende non ci sono commissioni (contro il 10% che si prende depop e il 3% paypal mi pare) e la s… - PicoPaperopoli : ?? #7Gennaio 1558 – La Francia prende Calais, ultimo possedimento continentale dell'Inghilterra. ?? ?? #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1558 – La Francia prende Calais, ultimo possedimento continentale dell'Inghilterra #AccaddeOggi -

Ultime Notizie dalla rete : Francia prende L'almanacco del Giunco: il 7 gennaio la prima telefonata transatlantica il processo per impeachment a Clinton e l'attacco a Charlie Hebdo IlGiunco.net Dalla Svizzera: “Blatter ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita'”

ZURIGO (SVIZZERA) – Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, è ricoverato in ospedale. A riportare la notizie è il quotidiano svizzero Blick, che ritiene lo stato di salute dell’ex numero uno del mas ...

Gli Stati Uniti sospendono i dazi contro la Francia legati alla digital tax

L'Ufficio del Rappresentante del Commercio statunitense ha annunciato che i dazi del 25% sui beni d'importazione francese, pari a circa 1,3 mld di dollari l'anno e che avrebbero dovuto iniziare a esse ...

ZURIGO (SVIZZERA) – Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, è ricoverato in ospedale. A riportare la notizie è il quotidiano svizzero Blick, che ritiene lo stato di salute dell’ex numero uno del mas ...L'Ufficio del Rappresentante del Commercio statunitense ha annunciato che i dazi del 25% sui beni d'importazione francese, pari a circa 1,3 mld di dollari l'anno e che avrebbero dovuto iniziare a esse ...