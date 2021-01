La Federcalcio inglese: «Lo United doveva spiegare a Cavani come funziona qui il razzismo» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Cavani doveva sapere che se scrivi “negrito” in Inghilterra sei un razzista. Glielo doveva spiegare il Manchester United quando l’ha ingaggiato: ogni Paese ha un suo grado di suscettibilità, perché non gliel’anno detto? Se lo chiede la Federcalcio inglese, che dopo aver squalificato per tre giornate l’attaccante uruguaiano per un epiteto (non) razzista ora si appresta a rivedere la sua decisione. Il “caso Cavani” infatti ha fatto infuriare mezzo mondo: dal Sudamerica Cavani ha incassato ben più della semplice solidarietà. Praticamente tutti, a cominciare dalla Crusca uruguaiana, hanno sottolineato che “negrito” è un appellativo affettuoso, amichevole, non certo razzista. E, anzi, hanno accusato la Federcalcio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021)sapere che se scrivi “negrito” in Inghilterra sei un razzista. Glieloil Manchesterquando l’ha ingaggiato: ogni Paese ha un suo grado di suscettibilità, perché non gliel’anno detto? Se lo chiede la, che dopo aver squalificato per tre giornate l’attaccante uruguaiano per un epiteto (non) razzista ora si appresta a rivedere la sua decisione. Il “caso” infatti ha fatto infuriare mezzo mondo: dal Sudamericaha incassato ben più della semplice solidarietà. Praticamente tutti, a cominciare dalla Crusca uruguaiana, hanno sottolineato che “negrito” è un appellativo affettuoso, amichevole, non certo razzista. E, anzi, hanno accusato la...

