La famiglia Battista travolta dal covid 19: mamma e figlia ricoverate in due ospedali diversi (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ iniziato il 28 dicembre quello che si può sicuramente definire un calvario per la famiglia di Maurizio Battista. La moglie del comico infatti, aveva scritto sui social di avere contratto il covid 19. Stava già molto male prima di Capodanno e successivamente, come lei stessa ha documentato sui social, la situazione si è aggravata tanto che è stato necessario anche il ricovero. Oltre ad Alessandra Moretti, anche Battista è risultato positivo al covid 19, ma a differenza della donna, non ha manifestato molti sintomi, se non un mite raffreddore. Ma la prova più difficile per Alessandra è stata quella di doversi separare dalla sua bambina. Purtroppo entrambe sono positive ed entrambe stanno male da avere bisogno di un ricovero. La Moretti ha spiegato che non è stato possibile andare nello stesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ iniziato il 28 dicembre quello che si può sicuramente definire un calvario per ladi Maurizio. La moglie del comico infatti, aveva scritto sui social di avere contratto il19. Stava già molto male prima di Capodanno e successivamente, come lei stessa ha documentato sui social, la situazione si è aggravata tanto che è stato necessario anche il ricovero. Oltre ad Alessandra Moretti, ancheè risultato positivo al19, ma a differenza della donna, non ha manifestato molti sintomi, se non un mite raffreddore. Ma la prova più difficile per Alessandra è stata quella di doversi separare dalla sua bambina. Purtroppo entrambe sono positive ed entrambe stanno male da avere bisogno di un ricovero. La Moretti ha spiegato che non è stato possibile andare nello stesso ...

pantanac : RT @Asiablog_it: ?? #USA ???? L'incredibile storia di #RaphaelWarnock, cresciuto nelle case popolari di #Savannah in una famiglia di 12 figli… - rita68455390 : RT @Asiablog_it: ?? #USA ???? L'incredibile storia di #RaphaelWarnock, cresciuto nelle case popolari di #Savannah in una famiglia di 12 figli… - GB_SaveChildren : RT @Asiablog_it: ?? #USA ???? L'incredibile storia di #RaphaelWarnock, cresciuto nelle case popolari di #Savannah in una famiglia di 12 figli… - germanshepard8 : RT @Asiablog_it: ?? #USA ???? L'incredibile storia di #RaphaelWarnock, cresciuto nelle case popolari di #Savannah in una famiglia di 12 figli… - Stelladiana101 : RT @MT_Meli_: Vi ricordate questo simpatico siparietto risalente al 2014? Speranza: “Voi siete fascisti! Voi siete fascisti!”. E Di Battist… -