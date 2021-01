La Commissione europea annuncia l’acquisto di altre 300 milioni di dosi Pfizer-BioNTech (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Commissione europea ha proposto oggi agli Stati membri dell’Unione europea di acquistare altri 200 milioni di dosi del vaccino COVID-19 prodotto da BioNTech e Pfizer, con la possibilità di acquisire altri 100 milioni di dosi. Queste 300 milioni dosi si aggiungerebbero alle 300 milioni già acquistate e al momento usate nella campagna di vaccinazione dai Paesi Ue, ma saranno consegnate solo a partire dal secondo trimestre del 2021. Finora Bruxelles ha acquisito con una serie di accordi con varie aziende un ampio portafoglio di vaccini pari a 2,3 miliardi di dosi. Oltre a quello di BioNTech-Pfizer, anche un secondo vaccino, prodotto da ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Laha proposto oggi agli Stati membri dell’Unionedi acquistare altri 200didel vaccino COVID-19 prodotto da, con la possibilità di acquisire altri 100di. Queste 300si aggiungerebbero alle 300già acquistate e al momento usate nella campagna di vaccinazione dai Paesi Ue, ma saranno consegnate solo a partire dal secondo trimestre del 2021. Finora Bruxelles ha acquisito con una serie di accordi con varie aziende un ampio portafoglio di vaccini pari a 2,3 miliardi di. Oltre a quello di, anche un secondo vaccino, prodotto da ...

