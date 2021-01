La Cina blocca le esportazioni di carne suina italiana | “E’ a rischio Covid-19”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Due container diti alla dogana in. Il, sostengono gli esperti cinesi, è che il virus possa tornare a correre oltre la Muraglia proprio grazie agli imballaggi non disinfettati.di maialeta in: “E’ a-19” A sostegno di questa ipotesi, proseguono gli scienziati locali, ci sarebbero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Due container di carne suina italiana bloccati alla dogana in Cina perché, secondo Pechino, sarebbe rischiosa in chiave pandemia Covid.L’assessore Rolfi attacca dopo il blocco dei container: «Per il settore è un mercato fondamentale» MANTOVA. «Il mercato cinese è fondamentale per la suinicoltura lombarda e italiana, soprattutto per q ...