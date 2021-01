La Befana regala il record di ascolti | quasi tre milioni su Sky per la sfida di San Siro

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Zero pubblico allo stadio, maquattrodi tifosi a seguire Milan-Juve dalla tv. È doppiostagionale per la Serie A su Sky. Domenica sera il posticipo della 16a giornata tra la ...

AmicideiBambini : Una #Befana solidale e sostenibile: Cupper regala 1400 box di tè e infusi biologici ad @AmicideiBambini ?? - infoitinterno : Lotteria Italia, la Befana regala a Terni uno dei biglietti vincenti - maxcucinotta78 : La befana viene di notte, porta al #Milan tre pere cotte, dona all'#Inter due Tozzi di carbone dando tristezza allo… - camillatwitt3r : mia nonna che mi regala mutande e reggiseno alla befana è una costante della mia vita che adoro - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Spagna, il Palma Futsal si regala nel giorno della Befana il rinnovo fino al 2024 del pivot… -

Ultime Notizie dalla rete : Befana regala

Quotidiano.net

PISA. Oggi è il secondo anniversario dell’inaugurazione del Parco di Mau sulle Piagge e i gruppi della curva Nord “Maurizio Alberti” non potevano celebrarlo in modo migliore: insieme alla Caritas dioc ...Nei prossimi giorni è previsto un irrigidimento delle temperature L’Ombrone è andato in piena ma la situazione è sotto controllo ...