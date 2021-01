L’8 Gennaio 1642 moriva Galileo Galilei: quali furono le sue scoperte fondamentali (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esattamente 379 anni fa moriva Galileo Galilei. Leggiamo insieme qualcosa in più su di lui e sulle sue importantissime scoperte. Galileo Galilei è considerato a livello internazionale come il padre della scienza moderna. Con le sue scoperte visionarie e innovative, l’uomo ha rivoluzionato il mondo della scienza, aprendo le porte a secoli di evoluzione e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esattamente 379 anni fa. Leggiamo insieme qualcosa in più su di lui e sulle sue importantissimeè considerato a livello internazionale come il padre della scienza moderna. Con le suevisionarie e innovative, l’uomo ha rivoluzionato il mondo della scienza, aprendo le porte a secoli di evoluzione e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NetflixIT : Quando Omar Sy guarda qualcosa, lo guarda davvero. LUPIN in arrivo l’8 gennaio. - LaStampa : La Jena di oggi, 8 gennaio 2021. Qui l'archivio: - DMCulturaIt : RT @RaiLetteratura: L'8 gennaio 1921 nasceva #LeonardoSciascia, in occasione del centenario dalla sua nascita Rai Letteratura dedica allo s… - inoverthinking : RT @geerpetz: Oggi è l'8 di gennaio e ci sono solo due tipi di persone: chi lascia entrare Ascanio e chi non sa di cosa io stia parlando. #… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'oroscopo di oggi, #8gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : L’8 Gennaio Nuovo decreto, fino a venerdì 8 l’Italia è zona gialla “rafforzata”: cosa significa Orizzonte Scuola