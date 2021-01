Juventus, tutti pazzi per Demiral: Real Madrid sull’ex Sassuolo, poker di big sul gioiello bianconero (Di venerdì 8 gennaio 2021) Merih Demiral fa gola a diversi top club.VIDEO Juventus, Demiral dal cuore d’oro: il nobile gesto del difensore turcoIl difensore attualmente in forza alla Juventus non sta trovando molto spazio nella compagine guidata da Andrea Pirlo, con appena 685 minuti giocati distribuiti in sole dieci presenze. Per questo motivo, oltre che per la sua intelligenza tattica, diverse squadre stanno monitorando con attenzione lo sviluppo della vicenda. E' chiaro che, nonostante la sua giovane età, l'ex Sassuolo ha dimostrato di essere un talento di prospettiva e dunque, a causa dell'elevata concorrenza nel reparto difensivo del team bianconero, potrebbe anche prendere la decisione di migrare verso altri lidi.Juventus, Frabotta a 360°: “L’esordio in Serie A è stata un’emozione forte. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Merihfa gola a diversi top club.VIDEOdal cuore d’oro: il nobile gesto del difensore turcoIl difensore attualmente in forza allanon sta trovando molto spazio nella compagine guidata da Andrea Pirlo, con appena 685 minuti giocati distribuiti in sole dieci presenze. Per questo motivo, oltre che per la sua intelligenza tattica, diverse squadre stanno monitorando con attenzione lo sviluppo della vicenda. E' chiaro che, nonostante la sua giovane età, l'exha dimostrato di essere un talento di prospettiva e dunque, a causa dell'elevata concorrenza nel reparto difensivo del team, potrebbe anche prendere la decisione di migrare verso altri lidi., Frabotta a 360°: “L’esordio in Serie A è stata un’emozione forte. ...

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - DiMarzio : #Chiesa alla #Juventus, una rincorsa lunga un anno: tutti i retroscena della trattativa della scorsa estate ??… - tuttosport : #Chiesa ha stregato la #Juve: tutti i suoi segreti - Mediagol : #Juventus, tutti pazzi per Demiral: Real Madrid sull'ex Sassuolo, poker di big sul gioiello bianconero… - Qtr_bianconeri : RT @MarioMandzukic9: Questi sono momenti per cui lavori per l'intera stagione ?? Quando vinci un titolo il merito é di tutto il club - gioca… -