Juventus, nuovo obiettivo per Pirlo e doppia cessione a gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Llorente alla Juventus, l’attaccante spagnolo sarebbe balzato in cima ai desideri di Pirlo dopo il no di Fabio Quagliarella in vista dell’imminente sessione di calciomercato di gennaio. Llorente alla Juventus per cercare di completare il reparto offensivo di Pirlo in vista della seconda parte di stagione. Dopo il no di Quagliarella, i bianconeri tenteranno l’affondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Llorente alla, l’attaccante spagnolo sarebbe balzato in cima ai desideri didopo il no di Fabio Quagliarella in vista dell’imminente sessione di calciomercato di. Llorente allaper cercare di completare il reparto offensivo diin vista della seconda parte di stagione. Dopo il no di Quagliarella, i bianconeri tenteranno l’affondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

