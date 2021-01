Juventus Napoli, Del Prato (CONI): «Vi spiego perché è una sentenza condivisibile» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Juventus-Napoli: Enrico Del Prato, membro del CONI, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sentenza del match del 4 ottobre Enrico Del Prato, membro della seconda sezione del Collegio di Garanzia del CONI, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della sentenza di Juve-Napoli. Le sue parole riprese dal Corriere dello Sport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 sentenza – «Non ho fatto parte del Collegio che ha pronunciato tale decisione, altrimenti non ne parlerei. Mi sembra però una decisione condivisibile. Il diritto sportivo soggiace alle norme generali e qui si è trattato di applicare nel caso specifico il principio del fatto che se la mancata prestazione non è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021): Enrico Del, membro del, ha rilasciato queste dichiarazioni sulladel match del 4 ottobre Enrico Del, membro della seconda sezione del Collegio di Garanzia del, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delladi Juve-. Le sue parole riprese dal Corriere dello Sport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Non ho fatto parte del Collegio che ha pronunciato tale decisione, altrimenti non ne parlerei. Mi sembra però una decisione. Il diritto sportivo soggiace alle norme generali e qui si è trattato di applicare nel caso specifico il principio del fatto che se la mancata prestazione non è ...

