Juventus, il difensore de Ligt positivo al Coronavirus (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una brutta tegola in casa Juventus, il difensore de Ligt è risultato positivo al Coronavirus e non potrà prendere parte alla partita di campionato contro il Sassuolo. Dopo l’infortunio l’ex Ajax si era ripreso il posto da titolare, confermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo e con ancora importanti margini di miglioramento. Il tecnico Andrea Pirlo è preoccupato anche per le prossime partite, la Juventus incontrerà in serie Genoa, Inter e Napoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. De Ligt positivo, il comunicato della Juventus La positività di De Ligt è stata confermata direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una brutta tegola in casa, ildeè risultatoale non potrà prendere parte alla partita di campionato contro il Sassuolo. Dopo l’infortunio l’ex Ajax si era ripreso il posto da titolare, confermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo e con ancora importanti margini di miglioramento. Il tecnico Andrea Pirlo è preoccupato anche per le prossime partite, laincontrerà in serie Genoa, Inter e Napoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. De, il comunicato dellaLa positività di Deè stata confermata direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. “Football Club comunica che, nel corso dei ...

