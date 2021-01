Juventus | De Ligt positivo al Covid | terzo caso | Pirlo senza difesa contro il Sassuolo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora undi coronavirus alla. Dopo Alex Sandro e Cuadrado, è la volta di Matthijs De, che salterà dunque la gara di domenicail. “Football Club comunica che, nel corso deilli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore Matthijs De. Il calciatore è già stato posto in isolamento”, è la nota del club bianconero. Brutte notizie soprattutto per Andrea, che si trova con ladecimata, essendo assenti tre titolarissimi. Un po' di apprensione probabilmente sarà presente anche in casa Milan, dato che Deha giocato tutti i 90 minuti nella sfida vinta per 3-1 dai bianconeri ...

SkySport : ULTM'ORA JUVENTUS Matthijs de Ligt positivo al covid-19 Il difensore olandese è già in isolamento #SkySport… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Terzo caso di Covid-19 alla Juventus: positivo anche de Ligt ? - TuttoMercatoWeb : Juventus, nuovo caso in squadra: Matthijs De Ligt positivo al Coronavirus - rep_torino : Juventus, De Ligt positivo al Covid [aggiornamento delle 18:38] - GruppoEsperti : #Juve, anche #DeLigt positivo: salterà #JuveSassuolo #Fantacalcio #Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt

