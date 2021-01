Juventus, De Ligt positivo al Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matthijs De Ligt è positivo al Covid, secondo quanto reso noto dalla Juventus in un comunicato. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”, si legge nella nota del club. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matthijs Deal Covid, secondo quanto reso noto dallain un comunicato. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De. Il calciatore è già stato posto in isolamento”, si legge nella nota del club. Funweek.

SkySport : ULTM'ORA JUVENTUS Matthijs de Ligt positivo al covid-19 Il difensore olandese è già in isolamento #SkySport… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Terzo caso di Covid-19 alla Juventus: positivo anche de Ligt ? - SkySport : Juventus, De Ligt positivo al Covid. Il difensore olandese è in isolamento - Dalla_SerieA : Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt: ecco quali partite salteranno - - Dalla_SerieA : Juve, allarme in difesa ma c’è Chiellini - -