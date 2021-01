Juventus, De Ligt positivo al Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matthijs De Ligt è positivo al Covid, secondo quanto reso noto dalla Juventus in un comunicato. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”, si legge nella nota del club. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matthijs Deal Covid, secondo quanto reso noto dallain un comunicato. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De. Il calciatore è già stato posto in isolamento”, si legge nella nota del club. Funweek.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Terzo caso di Covid-19 alla Juventus: positivo anche de Ligt ? - SkySport : ULTM'ORA JUVENTUS Matthijs de Ligt positivo al covid-19 Il difensore olandese è già in isolamento #SkySport… - TuttoMercatoWeb : Juventus, nuovo caso in squadra: Matthijs De Ligt positivo al Coronavirus - naptam_10 : Lo scemo di #francoordine che dice? Milan-Juventus che dimostrazione è? È la dimostrazione della diffusione di un v… - LAROMA24 : Juventus: positivo De Ligt. Difensore in isolamento #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt Juventus, positivo De Ligt al Coronavirus Fantacalcio ® Juventus, il difensore De Ligt positivo al coronavirus Covid-19

Nuovo caso di positività al Covid-19 nella Juventus. Si tratta del difensore De Ligt. Lo ha comunicato la stessa società bianconera con una nota apparsa sul sito ufficiale ...

Covid, terzo caso nella Juve: dopo Cuadrado e Alex Sandro tocca a De Ligt

Un altro caso di positività nella Juventus. Matthijs De Ligt è risultato positivo al coronavirus, fa sapere il club bianconero, precisando che il calciatore "è già stato posto in isolamento". Il difen ...

Nuovo caso di positività al Covid-19 nella Juventus. Si tratta del difensore De Ligt. Lo ha comunicato la stessa società bianconera con una nota apparsa sul sito ufficiale ...Un altro caso di positività nella Juventus. Matthijs De Ligt è risultato positivo al coronavirus, fa sapere il club bianconero, precisando che il calciatore "è già stato posto in isolamento". Il difen ...