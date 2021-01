Juventus Coronavirus | De Ligt positivo come Cuadrado e Alex Sandro

Leggi su viagginews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo, anche Matthijs deal: il difensore dellaè già in isolamento. Si allunga la lista dei calciatori della Serie A che in questi mesi sono risultati positivi al. L’ultimo in ordine di tempo è ancora una volta un difensore della. Infatti, per la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com