Juventus, anche De Ligt positivo al Covid-19 (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Juventus ha comunicato che anche Matthijs de Ligt è risultato positivo al Covid-19 Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha svelato la positività al Coronavirus di Matthijs de Ligt. L'olandese si va ad aggiungere ai casi già accertati di Alex Sandro e Cuadrado, emersi ne giorni scorsi prima del match con il Milan. «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento».

