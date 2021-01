Juventus | altro positivo al Covid-19 | l’annuncio bianconero 

(Di venerdì 8 gennaio 2021)giocatoreal-19: c’è il comunicato bianconero. Il-19 serpeggia ancora in casa: dopo Alex Sandro e Juan Cuadrado, oggi è toccato infatti a Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, come annunciato direttamente dal club bianconero, è risultatoal coronavirus durante i controlli di rito avvenuti quest’oggi al centro sportivo. L'articolo proviene da Inews.it.

ZZiliani : Quella strana sensazione di averla già letta, questa notizia, un po’ come vivere un déjà vu. Ma sono pensieri fugge… - ForzAzzurri1926 : COVID-19, SI ALLUNGA LA LISTA JUVENTINA? UN ALTRO CAMPIONE COLPITO DAL VIRUS?? APRI E LEGGI ?? - FantaMasterApp : 'Juventus, un altro titolare positivo: il comunicato del club bianconero' - ILOVEPACALCIO : Juventus: un altro calciatore positivo al Coronavirus - Ilovepalermocalcio - serieAnews_com : ????#Juve, spunta un altro positivo al Covid-19 in prima squadra???? -

Nel mirino non ci sono solo Milik, Giroud, Llorente e Pellè: Scamacca del Genoa piace da tempo, ma il nome nuovo è Shomurodov. Il calciomercato Juventus lavora per Shomurodov, nuovo nome per l’attacco ...Nuovo positivo al Covid-19 in casa Juventus. Lo ha annunciato il club con un comunicato sul sito ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vig ...