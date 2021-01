Joe Biden sembra contrario alla rimozione di Trump: come mai? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il neopresidente degli Stati Uniti Joe Biden non avrebbe intenzione né di aprire una procedura di impeachement né di prendere in considerazione l’ipotesi 25esimo emendamento per rimuovere Donald Trump dalla… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il neopresidente degli Stati Uniti Joenon avrebbe intenzione né di aprire una procedura di impeachement né di prendere in considerazione l’ipotesi 25esimo emendamento per rimuovere Donald… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - RaiNews : 'Faccio appello a Trump: deve andare in tv e chiedere che questo assedio termini. Questa non è una protesta, è una… - chetempochefa : Il #Congresso americano ha appena certificato ufficialmente la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris come president… - foggylady : RT @Iperbole_: La Russa: 'Biden? Uomo di modesta levatura'. Già me lo immagino Joe che, disperato, stanotte non chiuderà occhio per tale a… - cicciodevilla : RT @Iperbole_: La Russa: 'Biden? Uomo di modesta levatura'. Già me lo immagino Joe che, disperato, stanotte non chiuderà occhio per tale a… -