Italia-Ungheria oggi in tv, pallanuoto World League 2021: orario, canale e diretta streaming

Il programma di Italia-Ungheria, gara valevole per i quarti di finale della World League 2021 di pallanuoto maschile. Il Settebello inizia la sua avventura nella competizione, con l'obiettivo di superare il turno e accedere al penultimo atto, in programma domani sabato 9. L'incontro, previsto oggi venerdì 8 gennaio alle ore 20, sarà trasmesso in diretta streaming su FINA TV, a cui si potrà accedere tramite abbonamento. Sportface.it seguirà l'evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca al termine.

