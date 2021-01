Italia Covid, cinque regioni tornano arancioni: indice Rt in salita (Di venerdì 8 gennaio 2021) cinque regioni in zona arancione fino al 15 gennaio e altre a rischio perché complessivamente l’indice Rt di contagio sta salendo di nuovo in tutto il Paese. L’ultimo report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità fotografa una situazione di nuovo preoccupante e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 gennaio 2021)in zona arancione fino al 15 gennaio e altre a rischio perché complessivamente l’Rt di contagio sta salendo di nuovo in tutto il Paese. L’ultimo report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità fotografa una situazione di nuovo preoccupante e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - madipach : RT @carlosibilia: Record in Europa La somministrazione del farmaco anti-Covid in Italia procede a ritmo spedito. I dati definitivi delle… - kiara86769608 : RT @PaolaPisano_Min: I giovani sono una preziosa risorsa per l'Italia. Con l’emergenza sanitaria e il lavoro a distanza, molti di loro sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Covid Coronavirus oggi: Iss prospetta peggioramento generale situazione epidemiologica. Pfizer/BionTech: ... Il Sole 24 ORE Il Covid mette il turbo alla bici: nel 2020 tutti in sella (su 200 km di piste in più)

In Italia anche a causa del coronavirus ci si sposta di più in bicicletta .Crescono anche le piste ciclabili. Il nuovo dossier di Legambiente ...

Covid, sindacati bancari chiedono vaccini

Abi e sindacati bancari chiedono di aderire al più presto alla campagna di vaccini anti-Covid in quanto lavoratori impegnati nell’erogazione ...

In Italia anche a causa del coronavirus ci si sposta di più in bicicletta .Crescono anche le piste ciclabili. Il nuovo dossier di Legambiente ...Abi e sindacati bancari chiedono di aderire al più presto alla campagna di vaccini anti-Covid in quanto lavoratori impegnati nell’erogazione ...