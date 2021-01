Istat | deficit sale al 9 | 4% del PIL Balzo consumi e potere d’acquisto

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cresce il rapporto/PIL nel 3° trimestre, attestandosi al 9,4% (era al 2,2% nello stesso trimestre del 2019) e confermato il trend di crescita registrato nei primi due trimestri dell’anno, che accusano l’impatto dell’emergenza sanitaria, che ha comportato maggiori erogazioni e minori entrate per effetto delle misure di contrasto approntare dal Governo. Il saldo primario delle Amministrazioni Pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -5,9% (+1% nel terzo trimestre del 2019). Il saldo corrente è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -3,7% (+0,8% nel terzo trimestre del 2019). La pressione fiscale è stata pari al 39,3%, in riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un aumento “considerevole” si registra per il reddito ...

Nel terzo trimestre del 2020 l'indebitamento netto dell'Amministrazione pubblica italiana in rapporto al Pil, appesantito dall'emergenza Covid, è stato pari al 9,4%, in netto peggioramento rispetto al ...Si attesta al 39,9% del Pil, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 39,4 del 2019. Nel 3° trimestre 2020 l'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni in rapporto al Pil e' stato pari ...