Istat: aumentano reddito (+6,3%) e spesa (+12,1%) famiglie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel terzo trimestre 2020 il rapporto deficit-Pil è balzato al 9,4% dal 2,2% nello stesso trimestre del 2019. Lo rende noto l'Istat Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel terzo trimestre 2020 il rapporto deficit-Pil è balzato al 9,4% dal 2,2% nello stesso trimestre del 2019. Lo rende noto l'

FirenzePost : Istat: aumentano reddito (+6,3%) e spesa (+12,1%) famiglie - giulezio2 : @rcolosimo @Mov5Stelle @Ori254 MA vi è una ragione - confcoopbg : RT @FedSolidarieta: Rapporto @istat inclusione scolastica alunni con disabilità: aumentano alunni con disabilità. 37% di insegnanti per il… - EMassagli : RT @FedSolidarieta: Rapporto @istat inclusione scolastica alunni con disabilità: aumentano alunni con disabilità. 37% di insegnanti per il… - GiuseppeGuerin1 : RT @FedSolidarieta: Rapporto @istat inclusione scolastica alunni con disabilità: aumentano alunni con disabilità. 37% di insegnanti per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat aumentano Istat: aumentano reddito (+6,3%) e spesa (+12,1%) famiglie Firenze Post Nei primi nove mesi del 2020 la pressione fiscale sfiora il 40%. Il deficit/pil schizza al 10,1%

Si attesta al 39,9% del Pil, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 39,4 del 2019. Nel 3° trimestre 2020 l'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni in rapporto al Pil e' stato pari ...

Istat: rapporto deficit-Pil balza al 9,4% dal 2,2% del trimestre precedente

Come nei primi due trimestri del 2020, l’incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil nel terzo trimestre risulta in forte crescita rispetto al corrispondente trimestre del 2019. Così ...

Si attesta al 39,9% del Pil, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 39,4 del 2019. Nel 3° trimestre 2020 l'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni in rapporto al Pil e' stato pari ...Come nei primi due trimestri del 2020, l’incidenza del deficit delle Amministrazioni pubbliche sul Pil nel terzo trimestre risulta in forte crescita rispetto al corrispondente trimestre del 2019. Così ...