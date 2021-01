Isola dei Famosi 2021 | probabile la presenza di Zorzi | ecco in che vesti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tommasopotrebbe esserci anche all’dei, ma non nel ruolo di naufrago. Il personaggio rivelazione di questo Grande Fratello Vip 5 continua a mietere consensi, e se in tanto lo paragonano al primissimo Fiorello per la verve e l’umorismo mai volgare, l’ultimo numero del settimanale “Vero” riporta un’indiscrezione che, se confermata, farebbe fare i salti di gioia ai tantissimi fan del ragazzo. Stando al magazine, dopo il GF Vip 5 potremo rivedere prestoin televisione, sempre su Canale 5. Dove? All’dei! “L’estroso Tommaso, che stiamo vedendo tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe trovare presto spazio all’dei” si legge su ...