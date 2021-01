Inzaghi punta su Viola e Iago: “Due nuovi acquisti. Con l’Atalanta venderemo cara la pelle” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un’altra sfida da ex per Filippo Inzaghi. Dopo aver ospitato il Milan, domani al “Ciro Vigorito” arriva l’Atalanta. Una gara che chiude una settimana impegnativa dal punto di vista fisico per la Strega, reduce dal brillante e importante successo di Cagliari. Il tecnico piacentino, intervenuto questa sera in conferenza stampa, ha presentato il confronto con i nerazzurri di Gasperini. Passato – E’ un ricordo bellissimo aver vinto la classifica dei cannonieri a 23 anni ed essere stato l’unico giocatore dell’Atalanta ad averlo fatto, è un ulteriore motivo di soddisfazione. A Bergamo vengo sempre accolto in maniera straordinaria. Quella fu un’annata straordinaria e voglio ricordare Mondonico e il presidente Ruggeri. Ringrazio Percassi e il direttore sportivo Sartori che hanno accolto me e il mio staff ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un’altra sfida da ex per Filippo. Dopo aver ospitato il Milan, domani al “Ciro Vigorito” arriva. Una gara che chiude una settimana impegnativa dal punto di vista fisico per la Strega, reduce dal brillante e importante successo di Cagliari. Il tecnico piacentino, intervenuto questa sera in conferenza stampa, ha presentato il confronto con i nerazzurri di Gasperini. Passato – E’ un ricordo bellissimo aver vinto la classifica dei cannonieri a 23 anni ed essere stato l’unico giocatore delad averlo fatto, è un ulteriore motivo di soddisfazione. A Bergamo vengo sempre accolto in maniera straordinaria. Quella fu un’annata straordinaria e voglio ricordare Mondonico e il presidente Ruggeri. Ringrazio Percassi e il direttore sportivo Sartori che hanno accolto me e il mio staff ...

