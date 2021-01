Invitalia | infrastrutture e rete idrica per Bagnoli | via al bando per l’affidamento dei lavori

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 gennaio 2021)ha pubblicato oggi ilperdell’appalto dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione dell’intervento “, reti idriche, trasportistiche ed energetiche, dell’area del Sito di Interesse Nazionale diCoroglio”. Ilè relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di adeguamento del collettore Arena Sant’Antonio e prevede tre sezioni, la più consistente sono i servizi di ingegneria e architettura con la progettazione definitiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione deie il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un valore di 7.634.761,85 euro. L’appalto prevede anche il capitolo servizi con la ricerca preventiva degli ...