Inter-Eriksen: ecco perché l’agente ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia del ricorso dell’agente di Christian Eriksen, Martinus Schoots, al Collegio di Garanzia dello Sport ha colto un po’ tutti di sorpresa e in molti si sono chiesti il motivo di questo procedimento aperto dal procuratore nei confronti della società nerazzurra. Secondo quanto appreso dalla redazione di Sportface, alla base del ricorso ci sarebbero cinque-sei milioni di euro di commissioni che secondo l’agente non sarebbero mai stati versati a suo favore dal club di Zhang e che l’Intermediario danese nella trattativa che ha portato il trequartista a Milano pretende da circa un anno. Questo il contenuto dell’ex articolo 22 comma 2: “Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia deldeldi Christian, Martinus Schoots, aldidello Sport ha colto un po’ tutti di sorpresa e in molti si sono chiesti il motivo di questo procedimento aperto dal procuratore nei confronti della società nerazzurra. Secondo quanto appreso dalla redazione di Sportface, alla base delci sarebbero cinque-sei milioni di euro di commissioni che secondonon sarebbero mai stati versati a suo favore dal club di Zhang e che l’mediario danese nella trattativa che ha portato il trequartista a Milano pretende da circa un anno. Questo il contenuto dell’ex articolo 22 comma 2: “Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute aldi ...

marcoconterio : ???? #Inter #PSG e #THFC al lavoro per l'intreccio ?? #Eriksen di nuovo al #Tottenham ?? Dele #Alli da Pochettino a P… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? L'agente di Eriksen contro l'Inter: ricorso al Collegio di Garanzia del CONI ? - FcInterNewsit : CF - Eriksen, altra grana: l'agente Schoots ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport contro l'Inter - AMinghetti : RT @NicoSchira: Si inasprisce lo scontro tra Christian #Eriksen e l’#Inter dopo l’esposto dell’agente del danese (M.Schoots) al Collegio di… - T_Russo_ : RT @Pistogolblasta2: L’agente di #Eriksen ricorre al Collegio di Garanzia contro l’#Inter: notizia in prima pagina in tempo reale ovunque.… -