Inter, Bc Partners vuole il club: Suning riflette (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gennaio 2021 " La cessione dell'Inter non è più improbabile. Dopo la smentita di qualche giorno fa del presidente Steven Zhang su un mandato a Rothschild, continuano ad arrivare rumors e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gennaio 2021 " La cessione dell'non è più improbabile. Dopo la smentita di qualche giorno fa del presidente Steven Zhang su un mandato a Rothschild, continuano ad arrivare rumors e ...

