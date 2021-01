Inquilino moroso: come può tutelarsi il proprietario? I rimedi nella legge (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sempre il rapporto contrattuale tra proprietario ed Inquilino procede a gonfie vele e senza intoppi. Infatti, può ben succedere che l’affittuario, perché magari negli ultimi mesi afflitto da problemi economici e guai di natura finanziaria, decida di non versare più le rate dell’affitto, diventando così un Inquilino moroso. È vero che questa situazione potrebbe disorientare non pochi padroni di casa, ma non bisogna dimenticare che la legge costituisce pur sempre un valido appiglio in molti delicati frangenti. Vediamo allora più da vicino che fare e come comportarsi con gli inquilini che saltano le mensilità. Se ti interessa saperne di più sulla differenza essenziale tra affitto e diritto di abitazione, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sempre il rapporto contrattuale traedprocede a gonfie vele e senza intoppi. Infatti, può ben succedere che l’affittuario, perché magari negli ultimi mesi afflitto da problemi economici e guai di natura finanziaria, decida di non versare più le rate dell’affitto, diventando così un. È vero che questa situazione potrebbe disorientare non pochi padroni di casa, ma non bisogna dimenticare che lacostituisce pur sempre un valido appiglio in molti delicati frangenti. Vediamo allora più da vicino che fare ecomportarsi con gli inquilini che saltano le mensilità. Se ti interessa saperne di più sulla differenza essenziale tra affitto e diritto di abitazione, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

Ultime Notizie dalla rete : Inquilino moroso Inquilino moroso spese condominiali La Legge per Tutti Bondeno conferma l’aiuto a chi non può pagare l’affitto

«Esiste un apposito fondo regionale per gli inquilini morosi incolpevoli – spiega il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Francesca Piacentini – ed in questi anni la collaborazione ...

"Senza riscuotere affitti e senza avere ristori"

E’ durissima la protesta dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari contro la decisione del Governo di prolungare fino al 30 giugno il blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosit ...

