In sosta vietata e senza mascherina | Fabrizio Corona se ne infischia dei divieti

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Novella Toloni Il settimanale Oggi ha pizzicato l'ex re dei paparazzi in giro per Milano, con la macchina parcheggiata in divieto e mentre abbraccia un fan incontrato per stradatorna a far parlare di sé e non per il problema alla vista che lo ha colpito negli ultimi giorni. L'ex marito di Nina Moric è stato beccato in via Monte Napoleone, nel capoluogo lombardo,dispositivi di sicurezza e, in barba a tutte le norme anti contagio, intento a salutare e abbracciare un fan incontrato per strada. nodo 1914521 L'ultima "ta", l'ha definita il settimanale Oggi che, con i suoi fotografi, ha immortalatoin giro per Milano a volto scoperto (...