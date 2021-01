In nome di Dio, se ne vada: il Wall Street Journal molla Trump (Di venerdì 8 gennaio 2021) Forse sopra ogni altra cosa – e sono state tante – il simbolo della fine di Donald Trump è racchiuso nell’editoriale con cui il Wall Street Journal lo ha mollato. Trump è apparso isolato nel video della resa di giovedì – il primo in cui finalmente il presidente ha ammesso (senza nominare mai l’eletto Joe Biden) che tra pochi giorni ci sarà una nuova amministrazione; video che, secondo il New York Times, Trump s’è convinto di registrare solo perché il consulente legale della Casa Bianca l’ha messo davanti al rischio di finire inquisito in un processo federale come istigatore dietro alle rivolte di Capitol Hill. Ma qualche ora prima uno spaccato sul suo isolamento (politico, non riguardo ai supporter, ai fanatici e alle milizie d’ultra destra, che continuano a vederlo ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021) Forse sopra ogni altra cosa – e sono state tante – il simbolo della fine di Donaldè racchiuso nell’editoriale con cui illo hato.è apparso isolato nel video della resa di giovedì – il primo in cui finalmente il presidente ha ammesso (senza nominare mai l’eletto Joe Biden) che tra pochi giorni ci sarà una nuova amministrazione; video che, secondo il New York Times,s’è convinto di registrare solo perché il consulente legale della Casa Bianca l’ha messo davanti al rischio di finire inquisito in un processo federale come istigatore dietro alle rivolte di Capitol Hill. Ma qualche ora prima uno spaccato sul suo isolamento (politico, non riguardo ai supporter, ai fanatici e alle milizie d’ultra destra, che continuano a vederlo ...

Ultime Notizie dalla rete : nome Dio RIPIANI. Sugli scaffali un libro nuovo che sa d’antico PerugiaToday Francesco Arca senza maglia, l'ex fidanzata Laura Chiatti commenta: 'Un capolavoro di Dio’

La bionda non ha problemi a fare un apprezzamento sull’attore a cui è stata legata Irene Capuano, la compagna del bel 41enne, pubblica una foto e… Francesco Arca è un vero adone senza maglia. L’ex Lau ...

Ascolti tv, dati Auditel 7 gennaio: Che Dio ci aiuti 6 debutta con 6 milioni

Il ritorno della suora interpretata da Elena Sofia Ricci assicura a Rai 1 il prime time con 6 milioni 59mila telespettatori e il 24.5% di share. Al secondo posto su Canale 5 Daydreamer con 2 milioni..

