In Campania arriva la card per tutti i cittadini vaccinati

NAPOLI – "Presento una bella novità tutta campana: daremo a tutti i nostri cittadini che si fanno la vaccinazione, dopo il richiamo, una tessera che presenta sul retro un chip. Ci auguriamo che tra qualche mese la potranno esibire per andare al cinema o al ristorante in una condizione di maggiore sicurezza avendo la certificazione di avvenuta vaccinazione". Lo annuncia, in diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mostrando un prototipo della card.

