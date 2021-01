"Impeachment" contro Trump? Gira una voce clamorosa: "Auto-grazia", così getta gli Usa nel caos (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'ultima mossa di Donald Trump da presidente? Concedere la grazia a se stesso, ai propri figli e ai più stretti collaboratori, quelli che ancora non l'hanno abbandonato dopo l'assalto a Capitol Hill nel giorno dell'Epifania. Una bomba politica, alla luce delle voci che vorrebbero il presidente oggetto di una "incriminazione lampo" e messo sotto Impeachment a due settimane dalla scadenza ufficiale del suo mandato A riferirlo è il New York Times, secondo cui Trump avrebbe già affrontato il problema dopo le elezioni dello scorso 3 novembre, chiedendo ai propri consiglieri quali sarebbero le conseguenze dell'atto a livello legale e politico. Il presidente uscente, che ieri ha garantito una "pacifica transizione" in vista del passaggio di consegne con il democratico Joe Biden alla Casa Bianca il prossimo 20 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'ultima mossa di Donaldda presidente? Concedere laa se stesso, ai propri figli e ai più stretti collaboratori, quelli che ancora non l'hanno abbandonato dopo l'assalto a Capitol Hill nel giorno dell'Epifania. Una bomba politica, alla luce delle voci che vorrebbero il presidente oggetto di una "incriminazione lampo" e messo sottoa due settimane dalla scadenza ufficiale del suo mandato A riferirlo è il New York Times, secondo cuiavrebbe già affrontato il problema dopo le elezioni dello scorso 3 novembre, chiedendo ai propri consiglieri quali sarebbero le conseguenze dell'atto a livello legale e politico. Il presidente uscente, che ieri ha garantito una "pacifica transizione" in vista del passaggio di consegne con il democratico Joe Biden alla Casa Bianca il prossimo 20 ...

