Il volto noto della tv italiana ricoverata d’urgenza in ospedale Le sue condizioni

Per Elga Enardu il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. La sorella gemella di Serena Enardu, che in tanti ricordano per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, è finita in ospedale ed è proprio lei a darne notizia attraverso un video su Instagram. Elga è stata ricoverata al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari proprio nel giorno dell'Epifania, a causa di un malore. Fortunatamente è stata lei stessa a poter spiegare in prima persona cosa è successo e gli esami di controllo a cui è stata sottoposta, tra cui analisi del sangue e tac. "2021 mi hai già messo alla prova, ma io sono una guerriera e credimi ti do un consiglio, stammi lontano se hai cattive intenzioni, perché ti batterò sempre…" Comincia con queste parole il lungo post che Elga ha pubblicato su Instagram e con cui intende sfidare l'anno

