Il Veneto diventa zona arancione, Zaia al Governo: 'Subito ristori' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il governatore Luca Zaia, che si appella "al Governo affinché provveda nell'immediatezza a predisporre adeguati ristori per coloro che hanno Subito e subiranno danni dalle restrizioni, in particolar ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il governatore Luca, che si appella "alaffinché provveda nell'immediatezza a predisporre adeguatiper coloro che hannoe subiranno danni dalle restrizioni, in particolar ...

globalistIT : - albertopiva_tv : Il #veneto diventa arancione. - messveneto : Dopo mesi in zona gialla, come mai il Veneto diventa arancione? Ecco i punti critici dell'emergenza dei nostri 'vic… - messveneto : L'ordinanza dopo i nuovi dati: il Friuli Venezia Giulia resta gialla, il Veneto ed Emilia Romagna diventano arancio… - IlBacodaSeta : Da domenica 10 gennaio il Veneto diventa zona arancione. Cosa comporta per i cittadini questa classificazione? Abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto diventa Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia diventano zona arancione. Oggi l'ordinanza di Speranza Il Messaggero La scuola rinvia l'apertura delle superiori, 13 Regioni hanno già detto "no"

Veneto, Friuli Venezia Giulia ... La Lombardia, una delle cinque regioni diventata arancione, ieri ha firmato per il rientro lunedì 25. Così l'Emilia-Romagna, anch'essa arancione. Il Molise ha sospeso ...

Il Friuli giallo, il Veneto diventa arancione: cosa cambia per gli spostamenti?

UDINE. Ancora poche ore con il semaforo giallo (seppur "rafforzato") poi, da domani sabato 9 gennaio, in tutta Italia scatterà l'arancione, fino a domenica compresa. Tutti dello stesso colore, senza d ...

Veneto, Friuli Venezia Giulia ... La Lombardia, una delle cinque regioni diventata arancione, ieri ha firmato per il rientro lunedì 25. Così l'Emilia-Romagna, anch'essa arancione. Il Molise ha sospeso ...UDINE. Ancora poche ore con il semaforo giallo (seppur "rafforzato") poi, da domani sabato 9 gennaio, in tutta Italia scatterà l'arancione, fino a domenica compresa. Tutti dello stesso colore, senza d ...