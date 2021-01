Il vaccino italiano di Reithera funziona: ecco cosa sappiamo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il vaccino italiano di Reithera ha dato risultati “più che promettenti”, è “sicuro” e il 92,5% delle persone a cui è stato somministrato nella fase 1 ha sviluppato anticorpi dopo una sola dose. Sul vaccino italiano anti-Covid, sperimentato all’Istituto Spallanzani di Roma, “oggi abbiamo i risultati sperati: questa partecipazione darà la possibilità ai cittadini italiani di accedere a un vaccino in modo sostenibile, sia per la popolazione da trattare che per la modalità di accesso”, ha sottolineato il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, intervenuto alla presentazione dei risultati della fase 1. In questa fase il vaccino “ha dimostrato di essere sicuro, di avere capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ildiha dato risultati “più che promettenti”, è “sicuro” e il 92,5% delle persone a cui è stato somministrato nella fase 1 ha sviluppato anticorpi dopo una sola dose. Sulanti-Covid, sperimentato all’Istituto Spallanzani di Roma, “oggi abbiamo i risultati sperati: questa partecipazione darà la possibilità ai cittadini italiani di accedere a unin modo sostenibile, sia per la popolazione da trattare che per la modalità di accesso”, ha sottolineato il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, intervenuto alla presentazione dei risultati della fase 1. In questa fase il“ha dimostrato di essere sicuro, di avere capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile ...

