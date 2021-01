Il tramonto della coalizione?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In questa crisi di governo sempre più surreale e anacronistica dove si continua, misteriosamente, a essere succubi e passivi delle scorribande del capo di un piccolo partito personale, quello che rischia di tramontare in modo irreversibile è il profilo e la natura delle coalizioni e delle stesse alleanze politiche nel nostro paese. Certo, quando si parla di coalizioni e di alleanze politiche non si discute di sommatorie o di pallottolieri frutto di prassi trasformistiche e di puro potere. Semmai, si dovrebbe discutere di progetti politici e di governo, e quindi anche di visioni di società, interpretate e guidate da partiti che si riconoscono in una alleanza, appunto. Il tutto condito da un comune sistema valoriale e da una elaborazione politica e progettuale. Di tutto ciò, com’è largamente evidente, oggi non si trova traccia. Al contrario, prevalgono tatticismi, posizionamenti di ...