Il Segreto | anticipazioni 10 gennaio | Alicia debutta in politica

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il, dopo una lunga pausa ( l’ultimo episodio è andato in onda il 18 dicembre) ritorna in tv domenica 10con un episodio della durata di circa un’ora. Lerelative a questa puntata, rivelano chefarà finalmente il suo debutto in, ma riceverà delle minacce da alcune persone che non la pensano come lei. Nel frattempo, Tomas e Maqueda daranno inizio alle migliorie della miniera, ma dovranno preoccuparsi di telefonate anonime e tangenti che arriveranno. Intanto, Emilia sarà preoccupata per le sorti di Raimundo e noterà anche una certa acredine tra Francisca e Isabel e chiederà spiegazioni, ma sarà tutto inutile. Infine, don Filiberto riceverà la visita del portavoce degli Arcangeli che gli intimerà di accettare la loro proposta. Il, ...