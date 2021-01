Il segretario del Pd dimentica la Sardegna

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Siamo gli unici, ma anche no. Annunciando la conferma del Lazio inserito nella cosiddetta zona gialle – nel sistema dell’Italia suddivisa in tre colori, in base al livello di rischio epidemiologico (che si basa sui famosi 21 criteri) – Nicola Zingarettila. Nel tweet postato sul suo profilo pochi minuti dopo la conferma arrivata per bocca del ministro Roberto Speranza, ildel Partito Democratico sostiene che la sua Regione (anche grazie al comportamento dei cittadini) sia l’unica a non aver mai cambiato colore da quando è stata inaugurata questa classificazione. Ma non è così. LEGGI ANCHE > Ma ve lo ricordate quando era nata la campagna social per Gallera sindaco di Milano? «Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l’unica regione italiana a non avere ...