Il ruolo dei social nell’attacco al Congresso

NicolaPorro : ?? Deliri sul mio ruolo da influencer dei fascisti, le “storiche” dichiarazioni di #Zingaretti, vietato votare se pe… - Linkiesta : #Conte continua a pensare di poter galleggiare non prendendo decisioni. Ma dal Mes al Recovery Plan, dalla protezi… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #StatiUniti ancora sotto choc dopo l'assalto dei sostenitori di Trump al congresso. 4 i morti, decine gli arresti. Inchiesta… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: #StatiUniti ancora sotto choc dopo l'assalto dei sostenitori di Trump al congresso. 4 i morti, decine gli arresti. Inchiesta… - Effegilo : @cristin40483739 La storia dei brogli è un pezzo delle analisi più superficiali e populiste che i 5S hanno propagan… -

Ultime Notizie dalla rete : ruolo dei

Renziani all'attacco, ma il commento del premier sull'assalto a Capitol Hill non piace neanche al Pd. Orlando: "Violenza innescata dal presidente ...Non c’è solo un problema di posti di lavoro da ritrovare e di filiere produttive da far ripartire, ma di convinzione che la cultura è necessaria per riaccendere l’identità nazionale e la voglia di rip ...